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Расписание матчей
Рубин - ХИК
Рубин - ХИК: обзор матча 20 января 2010
Рубин
20.01.2010, среда, 19:00
Кубок Содружества, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
ХИК
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Статистика матча Рубин - ХИК
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Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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4 : 0
18.10.2026
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08.11.2026
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02.11.2026
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2 : 4
29.10.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
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