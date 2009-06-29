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Расписание матчей
Ростов - Карпаты
Ростов - Карпаты: обзор матча 29 июня 2009
Ростов
29.06.2009, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ростов - Карпаты
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0
0
Матчи команд
Ростов
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- : -
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