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Расписание матчей
Носта - ФК Москва
Носта - Москва: обзор матча 27 июня 2007
Носта
27.06.2007, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Москва
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Носта - Москва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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3 : 2
18.05.2017
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6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Помощники судьи:
И.Писанко
С.Романов (оба - Новосибирск)
Стадион:
Юность
Посещаемость:
6060
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