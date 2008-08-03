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Расписание матчей
Севилья - Локомотив
Севилья - Локомотив: обзор матча 03 августа 2008
Севилья
03.08.2008, воскресенье, 16:30
Кубок РЖД
3 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Севилья - Локомотив
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Севилья
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Севилья
- : -
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0 : 0
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Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 23:40 (в записи)
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