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Расписание матчей
Локомотив - Реал
Локомотив - Реал: обзор матча 03 августа 2007
Локомотив
03.08.2007, пятница, 20:45
Кубок РЖД
2 : 5
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
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- : -
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21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Стадион:
РЖД-Арена
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