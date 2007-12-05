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Расписание матчей
Панатинаикос - Локомотив
Панатинаикос - Локомотив: обзор матча 05 декабря 2007
Панатинаикос
05.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
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Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Помощники судьи:
Мануэль Наварро
Беат Хидбер (Швейцария)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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