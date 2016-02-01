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Расписание матчей
Локомотив - Норрчепинг
Локомотив - Норрчепинг: обзор матча 01 февраля 2016
Локомотив
01.02.2016, понедельник, 16:00
Кубок Атлантики, группа B, 1 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Норрчепинг
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Статистика матча Локомотив - Норрчепинг
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Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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0 : 1
06.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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3 : 1
29.10.2026
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2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
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04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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