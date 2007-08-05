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Расписание матчей
Локомотив - Милан
Локомотив - Милан: обзор матча 05 августа 2007
Локомотив
05.08.2007, воскресенье, 18:00
Кубок РЖД
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Милан
Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Стадион:
РЖД-Арена
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