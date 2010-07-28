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Расписание матчей
Монако - Динамо
Монако - Динамо: обзор матча 28 июля 2010
Монако
28.07.2010, среда, 21:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монако - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
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- : -
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