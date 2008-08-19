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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Брл - Ростов
Динамо Брл - Ростов: обзор матча 19 августа 2008
Динамо Брл
19.08.2008, вторник, 15:30
Россия. Первый дивизион, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
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Матчи команд
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28.10.2026
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