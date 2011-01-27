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Расписание матчей
Копенгаген - Волеренга
Копенгаген - Волеренга: обзор матча 27 января 2011
Копенгаген
27.01.2011, четверг, 21:00
Copa del Sol, 1/8 финала
5 : 1
Завершен
Волеренга
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Личные встречи
Статистика матча Копенгаген - Волеренга
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