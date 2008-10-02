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Расписание матчей
Копенгаген - ФК Москва
Копенгаген - Москва: обзор матча 02 октября 2008
Копенгаген
02.10.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Москва
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Копенгаген - Москва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Помощники судьи:
Вальтер Вроманс
Марк Симонс (оба - Бельгия)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:15 (прямая)
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