Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Бавария
Веен - Бавария: онлайн-трансляция 27 августа 2025
Веен
27.08.2025, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Бавария
Матч
Статистика матча Веен - Бавария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Веен
Бавария
10 лучших команд 21-го века по версии ESPN
Сегодня, 13:48
«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
Вчера, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
Вчера, 21:59
1
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14 августа, 14:33
1
Еще один топ-клуб Европы включился в борьбу за Доннарумму
12 августа, 21:35
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
7 августа 2021, 23:43
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
24 октября 2017, 21:25
10 лучших команд 21-го века по версии ESPN
Сегодня, 13:48
«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
Вчера, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
Вчера, 21:59
1
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14 августа, 14:33
1
Еще один топ-клуб Европы включился в борьбу за Доннарумму
12 августа, 21:35
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Пирмазенс
- : -
16.08.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
- : -
16.08.2025
Бохум
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
- : -
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Хемелинген
- : -
16.08.2025
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
- : -
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
- : -
16.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Иллертиссен
- : -
16.08.2025
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1 раунд
Балингер
- : -
16.08.2025
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
- : -
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
- : -
16.08.2025
Ганновер-96
Последние матчи
Все
Веен
Бавария
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ферль
2 : 2
09.08.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 1 тур
Веен
3 : 1
03.08.2025
Ульм 1846
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 0
05.07.2025
Бавария
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Фламенго
2 : 4
29.06.2025
Бавария
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.06.2025
Бавария
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ферль
2 : 2
09.08.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 1 тур
Веен
3 : 1
03.08.2025
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 38 тур
Веен
2 : 1
17.05.2025
Алемания
Германия. Третья Лига, 37 тур
Ингольштадт
2 : 3
10.05.2025
Веен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 0
05.07.2025
Бавария
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Фламенго
2 : 4
29.06.2025
Бавария
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.06.2025
Бавария
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бавария
2 : 1
21.06.2025
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бавария
10 : 0
15.06.2025
Окленд Сити
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: