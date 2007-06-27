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Расписание матчей
Авангард - Динамо
Авангард - Динамо: обзор матча 27 июня 2007
Авангард
27.06.2007, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Динамо
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Личные встречи
Статистика матча Авангард - Динамо
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18.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тимофеев
(Азов)
Помощники судьи:
М.Новокшонов (Ижевск)
О.Целовальников (Астрахань)
Посещаемость:
10000
Где смотреть матч:
Совместно с fcdin.com
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