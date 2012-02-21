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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Анжи - Шахтер
Анжи - Шахтер: обзор матча 21 февраля 2012
Анжи
21.02.2012, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Шахтер
55'
Ю. Жирков
12'
Г. Мхитарян
27'
Л. Адриано
48'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Шахтер
Замена
Я. Голенда
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Замена
А. Патрик
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Буссуфа
Желтая карточка
Илсиньо
Замена
Илсиньо
️️️️
Фернандиньо
Замена
Дентиньо
️️️️
Д. Коста
Замена
В. Шевчук
️️️️
Р. Рац
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 1:3!
Ю. Жирков
ГОЛ! 0:3!
Л. Адриано
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Логашов
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
А. Гай
Замена
А. Чижов
️️️️
Я. Ракицкий
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Желтая карточка
Жусилей
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Алан Патрик
АП
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-3-3-1
30
Габулов
30
Карлос
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
18
Жирков
8
Жусилей
43
Логашов
13
Лахиялов
11
Буссуфа
10
Ахмедов
9
Это'О
4-3-1-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
15
Рац
22
Мхитарян
19
Гай
5
Фернандиньо
11
Коста
4
Адриано
9
Эдуардо
3
Гаджибеков
7
Агаларов
7
Агаларов
3
Гаджибеков
11
Буссуфа
91
Гаджиев
91
Гаджиев
11
Буссуфа
13
Лахиялов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
13
Лахиялов
43
Логашов
88
Иванов
88
Иванов
43
Логашов
9
Это'О
16
Голенда
16
Голенда
9
Это'О
11
Коста
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Коста
22
Мхитарян
10
Патрик
10
Патрик
22
Мхитарян
15
Рац
13
Шевчук
13
Шевчук
15
Рац
44
Ракицкий
33
Чижов
33
Чижов
44
Ракицкий
19
Гай
3
Хюбшман
3
Хюбшман
19
Гай
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
77
Илсиньо
5
Фернандиньо
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
Остались в запасе
Анжи
Шахтер
78
Александр Макаров
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
3
Роберто Карлос
ОП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
10
Виллиан
ЛВ
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
3
Роберто Карлос
ОП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Анжи - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Анжи-Арена
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