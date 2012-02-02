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Расписание матчей
Копенгаген - Анжи
Копенгаген - Анжи: обзор матча 02 февраля 2012
Копенгаген
02.02.2012, четверг, 19:00
Copa del Sol, группа B, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Анжи
78'
А.
32'
С. Это'О (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Анжи
ГОЛ!
Ж. Карлос
2:4
ГОЛ!
Т. Кристенсен
2:3
ГОЛ!
Ш. Мухаммад
1:3
Пенальти не реализован!
К. Гриндхейм
ГОЛ!
О. Ахмедов
1:2
Пенальти не реализован!
К. Стадсгаард
ГОЛ!
С. Это'О
1:1
ГОЛ!
П. Бенгтссон
1:0
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
А. Иванов
️️️️
Ю. Жирков
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:1!
А.
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Клаудемир
Замена
К. Боланьос
️️️️
М. Вингаард
Замена
К. Агаларов
️️️️
А. Логашов
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Прудников
Замена
А.
️️️️
М. Нордстранд
Замена
️️️️
К. Стадсгаард
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Карстен Йенсен
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
35
Абделлауе
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
4-3-3
1
Виланд
16
Овьедо
6
Сигурдссон
6
Оттесен
2
Якобсен
10
Вингаард
6
Клаудемир
19
Гриндхейм
70
Сантин
30
Диуф
11
Нордстранд
3-3-2-2
1
Помазан
30
Карлос
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
43
Логашов
8
Жусилей
18
Жирков
10
Ахмедов
13
Лахиялов
89
Прудников
9
Это'О
16
Овьедо
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
16
Овьедо
13
Стадсгаард
13
Стадсгаард
6
Клаудемир
31
Кристенсен
31
Кристенсен
6
Клаудемир
10
Вингаард
7
Боланьос
7
Боланьос
10
Вингаард
11
Нордстранд
35
35
11
Нордстранд
43
Логашов
7
Агаларов
7
Агаларов
43
Логашов
89
Прудников
91
Гаджиев
91
Гаджиев
89
Прудников
13
Лахиялов
17
Мухаммад
17
Мухаммад
13
Лахиялов
18
Жирков
88
Иванов
88
Иванов
18
Жирков
Остались в запасе
Копенгаген
Анжи
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Карстен Йенсен
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
3
Роберто Карлос
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
22
Йохан Абсалонсен
ЦП
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
3
Роберто Карлос
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Карстен Йенсен
Статистика матча Копенгаген - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Ла Манга
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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