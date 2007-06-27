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Расписание матчей
Ротор - Амкар-Пермь
Ротор - Амкар-Пермь: обзор матча 27 июня 2007
Ротор
27.06.2007, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ротор - Амкар-Пермь
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
С.Барабаш (Ставрополь)
И.Лапидус (Элиста)
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
7000 из 45015 зрителей (15%)
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