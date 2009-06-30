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Расписание матчей
Рапид - Амкар-Пермь
Рапид - Амкар-Пермь: обзор матча 30 июня 2009
Рапид
30.06.2009, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 5
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рапид - Амкар-Пермь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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