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Расписание матчей
Сидней - Эвертон
Сидней - Эвертон: обзор матча 10 июля 2010
Сидней
10.07.2010, суббота, 13:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сидней - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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