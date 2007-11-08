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Расписание матчей
Нюрнберг - Эвертон
Нюрнберг - Эвертон: обзор матча 08 ноября 2007
Нюрнберг
08.11.2007, четверг, 23:05
Кубок УЕФА, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
Матч
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Таблица
Статистика матча Нюрнберг - Эвертон
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Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
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Нюрнберг
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24.10.2026
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1 : 1
16.10.2026
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23.11.2026
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29.10.2026
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Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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