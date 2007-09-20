Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эвертон - Металлист
Эвертон - Металлист: обзор матча 20 сентября 2007
Эвертон
20.09.2007, четверг, 23:00
Кубок УЕФА
1 : 1
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Помощники судьи:
Андреас Феллингер
Michael Schmid (оба - Австрия)
Делегат:
Жан-Клод Журкен (Бельгия)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Металлист
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+