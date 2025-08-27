Введите ваш ник на сайте
Эвертон - Мэнсфилд Таун: онлайн-трансляция 27 августа 2025

Эвертон
27.08.2025, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Мэнсфилд Таун
Матч
Статистика матча Эвертон - Мэнсфилд Таун
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Эвертон
Мэнсфилд Таун
«Лидс» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2025
18 августа, 20:50
Грилиш перешел из «Манчестер Сити» в другой клуб АПЛ
12 августа, 18:32
Топ-50 игроков АПЛ по версии ESPN
11 августа, 16:16
«Челси» продал Дьюсбери-Холла дешевле, чем купил год назад
6 августа, 17:56
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа, 22:42
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Англия. Первая лига, 4 тур
Мэнсфилд Таун
2 : 0
19.08.2025
Блэкпул
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Лидс
1 : 0
18.08.2025
Эвертон
Англия. Первая лига, 3 тур
Эксетер Сити
1 : 2
16.08.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 2 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 2
09.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 1 тур
Бертон Альбион
2 : 1
02.08.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 4 тур
Мэнсфилд Таун
2 : 0
19.08.2025
Блэкпул
Англия. Первая лига, 3 тур
Эксетер Сити
1 : 2
16.08.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 2 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 2
09.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 1 тур
Бертон Альбион
2 : 1
02.08.2025
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 46 тур
Мэнсфилд Таун
3 : 0
03.05.2025
Эксетер Сити
