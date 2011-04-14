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Расписание матчей
Эстудиантес - Крузейро
Эстудиантес - Крузейро: обзор матча 14 апреля 2011
Эстудиантес
14.04.2011, четверг, 04:50
Кубок Либертадорес, 6 тур
0 : 3
Завершен
Крузейро
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эстудиантес - Крузейро
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0
0
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0
0
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
4 : 2
13.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Эстудиантес
Крузейро
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