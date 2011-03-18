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Расписание матчей
Эстудиантес - Гуарани
Эстудиантес - Гуарани: обзор матча 18 марта 2011
Эстудиантес
18.03.2011, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, 4 тур
5 : 1
Завершен
Гуарани
Матч
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Таблица
Статистика матча Эстудиантес - Гуарани
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Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
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21.11.2026
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