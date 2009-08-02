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Расписание матчей
Эспаньол - Ливерпуль
Эспаньол - Ливерпуль: обзор матча 02 августа 2009
Эспаньол
02.08.2009, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эспаньол - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
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- : -
20.11.2026
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1 : 1
28.10.2026
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