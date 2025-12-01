Введите ваш ник на сайте
Эрцгебирге - Швайнфурт 05: онлайн-трансляция 20 декабря 2025

Эрцгебирге
20.12.2025, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 19 тур
- : -
Не начался
Швайнфурт 05
Матч Таблица
Статистика матча Эрцгебирге - Швайнфурт 05
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
11 сентября 2021, 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
8 мая 2020, 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
5 мая 2020, 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
8 ноября 2019, 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
15 октября 2019, 13:33
25
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
2
Германия. Третья Лига
Германия. Третья Лига, 3 тур
Веен
- : -
22.08.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 3 тур
Штутгарт II
- : -
23.08.2025
Ферль
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ян Регенсбург
- : -
23.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 3 тур
Оснабрюк
- : -
23.08.2025
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 3 тур
Алемания
- : -
23.08.2025
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 3 тур
Последние матчи
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ульм 1846
1 : 0
09.08.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 2 тур
Швайнфурт 05
0 : 2
08.08.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 1 тур
Виктория
2 : 0
03.08.2025
Швайнфурт 05
Германия. Третья Лига, 1 тур
Эрцгебирге
0 : 0
03.08.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 38 тур
Мюнхен 1860
1 : 1
17.05.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 2 тур
Ульм 1846
1 : 0
09.08.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 1 тур
Эрцгебирге
0 : 0
03.08.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 38 тур
Мюнхен 1860
1 : 1
17.05.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Эрцгебирге
1 : 0
04.05.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 2 тур
Швайнфурт 05
0 : 2
08.08.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 1 тур
Виктория
2 : 0
03.08.2025
Швайнфурт 05
