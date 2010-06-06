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Расписание матчей
Англия - Сборная Мира
Англия - Сборная Мира: обзор матча 06 июня 2010
Англия
06.06.2010, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Сборная Мира
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Англия - Сборная Мира
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
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29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Сборная Мира
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
2 : 2
06.06.2010
Сборная Мира
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