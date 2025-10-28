Введите ваш ник на сайте
Энерги - РБ Лейпциг: онлайн-трансляция 28 октября 2025

Энерги
28.10.2025, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
РБ Лейпциг
Матч
Статистика матча Энерги - РБ Лейпциг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Энерги
РБ Лейпциг
«РБ Лейпциг» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
Вчера, 09:23
«Майнц» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
12 сентября, 09:47
«Ювентус» арендовал форварда сборной Бельгии
1 сентября, 23:52
«Наполи» вернул вингера из «Лейпцига»
1 сентября, 18:44
«Тоттенхэм» купил воспитанника «Барселоны» за 65 миллионов
29 августа, 19:19
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
12 августа 2019, 23:48
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
29 мая 2018, 01:14
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Энерги
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 6 тур
Энерги
2 : 1
17.09.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 5 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.09.2025
Энерги
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
30.08.2025
Хайденхайм
Германия. Третья Лига, 3 тур
Хоффенхайм II
4 : 1
23.08.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 6 тур
Энерги
2 : 1
17.09.2025
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 5 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.09.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 3 тур
Хоффенхайм II
4 : 1
23.08.2025
Энерги
Германия. Кубок, 1 раунд
Энерги
1 : 0
16.08.2025
Ганновер-96
Германия. Третья Лига, 2 тур
Швайнфурт 05
0 : 2
08.08.2025
Энерги
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
30.08.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
6 : 0
22.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 34 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
17.05.2025
Штутгарт
