Эмполи - Реджана 1919
Италия. Кубок
Эмполи - Реджана 1919
Эмполи - Реджана 1919: обзор матча 15 августа 2025
Эмполи
15.08.2025, пятница, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Реджана 1919
65'
Р. Илие
13'
С. Гондо
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Эмполи - Реджана 1919
Завершен
ГОЛ!
Danilo Busiello
3:0
Пенальти не реализован
Matteo Rover
Пенальти не реализован
Франко Карбони
Пенальти не реализован
Мануэль Маррас
ГОЛ!
Сальваторе Элиа
2:0
Пенальти не реализован
Седрик Гондо
ГОЛ!
Luca Belardinelli
1:0
Замена
Danilo Busiello
️️️️➡️️
Рарес Илие
85'
Замена
Жерар Йепес
️️️️➡️️
Bogdan Popov
85'
84'
Замена
Данило Куаранта
️️️️➡️️
Simone Bonetti
83'
Замена
Francesco Vallarelli
️️️️➡️️
Massimo Bertagnoli
80'
Замена
Oumar Conté
️️️️➡️️
Маноло Портанова
79'
Замена
Лео Штулац
️️️️➡️️
Tobías Reinhart
Замена
Жозеф Сисей
️️️️➡️️
Brando Moruzzi
72'
68'
Замена
Мануэль Маррас
️️️️➡️️
Элайис Тавсан
ГОЛ! 1:1!
Рарес Илие
Пас отдал
Brando Moruzzi
65'
Замена
Сальваторе Элиа
️️️️➡️️
Тьяронн Эбуехи
46'
44'
Желтая карточка
Tobías Reinhart
Желтая карточка
Bogdan Popov
44'
Желтая карточка
Франко Карбони
38'
Пенальти не реализован
Рарес Илие
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Седрик Гондо
Желтая карточка
Marco Curto
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
21
Andrea Fulignati
ВР
2
Marco Curto
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
(К)
ЦЗ
25
Lorenzo Ignacchiti
ЦП
8
Luca Belardinelli
ЦП
27
Brando Moruzzi
ЦП
10
Рарес Илие
ЛВ
79
Франко Карбони
ЦФ
11
Stiven Shpendi
ЦФ
77
Bogdan Popov
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Реджана 1919
1
Edoardo Motta
ВР
3
Андреа Боццолан
ЛЗ
43
Simone Bonetti
ЦЗ
2
Андреа Папетти
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
(К)
ЦЗ
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
16
Tobías Reinhart
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Элайис Тавсан
ПВ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Эмполи
22
Francesco Versari
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
31
Jeremy Moray
ЦЗ
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
28
Gabriele Indragoli
ЦЗ
42
Kevin Pasalic
ЦЗ
14
Жерар Йепес
ОП
38
Alessio Baralla
ЦП
53
Danilo Busiello
ЦП
96
Andrea Orlandi
ЦП
15
Жозеф Сисей
ЛВ
7
Сальваторе Элиа
ПВ
41
Ank Asmussen
ЦФ
48
Edoardo Zanaga
ЦФ
Реджана 1919
12
Андреа Секулин
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
5
Лео Штулац
ОП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
6
Francesco Vallarelli
ЦП
72
Roque Maisterra
ЦП
7
Мануэль Маррас
ПВ
98
Edoardo Cavaliere
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
91
Oumar Conté
ЦФ
3-3-1-3
21
2
34
Гуарино
24
Эбуехи
25
8
27
10
Илие
77
11
79
Карбони
4-3-2-1
1
43
2
Папетти
17
3
Боццолан
26
16
23
10
Тавсан
90
Портанова
11
Гондо
77
14
Йепес
14
Йепес
77
10
Илие
53
53
10
Илие
27
15
Сисей
15
Сисей
27
24
Эбуехи
7
Элиа
7
Элиа
24
Эбуехи
43
14
Куаранта
14
Куаранта
43
16
5
Штулац
5
Штулац
16
26
6
6
26
10
Тавсан
7
Маррас
7
Маррас
10
Тавсан
90
Портанова
91
91
90
Портанова
Статистика матча Эмполи - Реджана 1919
3
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
24
12
Офсайды
1
3
Количество передач
448
216
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Новости команд
Все
Эмполи
Реджана 1919
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля, 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
14 июня, 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:17
Больше новостей
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
- : -
17.08.2025
Пескара
Италия. Кубок, 1 раунд
Чезена
- : -
17.08.2025
Пиза
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
- : -
17.08.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Аудаче Чериньола
- : -
18.08.2025
Верона
Последние матчи
Все
Эмполи
Реджана 1919
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 1
15.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
1 : 2
25.05.2025
Верона
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
1 : 3
18.05.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
2 : 1
10.05.2025
Парма
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Юве Стабиа
1 : 2
09.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 37 тур
Реджана 1919
2 : 1
04.05.2025
Специя
Италия. Серия В, 36 тур
Модена
2 : 3
01.05.2025
Реджана 1919
Архив
