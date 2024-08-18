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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хильдесхайм - Эльверсберг
Хильдесхайм - Эльверсберг: обзор матча 18 августа 2024
Хильдесхайм
18.08.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 7
Завершен
Эльверсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хильдесхайм - Эльверсберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хильдесхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хильдесхайм
0 : 7
18.08.2024
Эльверсберг
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
- : -
06.12.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
5 : 0
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
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