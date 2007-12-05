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Расписание матчей
Вильярреал - Эльфсборг
Вильярреал - Эльфсборг: обзор матча 05 декабря 2007
Вильярреал
05.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
Эльфсборг
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Вильярреал - Эльфсборг
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0
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0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
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03.11.2026
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24.10.2026
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20.10.2026
Вильярреал
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Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
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06.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
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01.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
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2 : 2
27.10.2026
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0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
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18.10.2026
Эльфсборг
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