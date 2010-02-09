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Расписание матчей
Эльфсборг - Русенборг
Эльфсборг - Русенборг: обзор матча 09 февраля 2010
Эльфсборг
09.02.2010, вторник, 21:30
Copa del Sol, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
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Статистика матча Эльфсборг - Русенборг
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0
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0
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
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2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
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Норвегия. Элитсериен, 27 тур
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Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
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