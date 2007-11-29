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Расписание матчей
Эльфсборг - Млада Болеслав
Эльфсборг - Млада Болеслав: обзор матча 29 ноября 2007
Эльфсборг
29.11.2007, четверг, 20:15
Кубок УЕФА, группа C, 3 тур
1 : 3
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эльфсборг - Млада Болеслав
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
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06.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
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2 : 1
01.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
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27.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
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18.10.2026
Эльфсборг
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- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
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1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Бурос Арена
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Эльфсборг
Млада Болеслав
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3 февраля
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