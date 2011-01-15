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Расписание матчей
Россия (мол) - Экранас
Россия (мол) - Экранас: обзор матча 15 января 2011
Россия (мол)
15.01.2011, суббота, 17:00
Кубок Содружества, группа D, 1 тур
4 : 2
Завершен
Экранас
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Статистика матча Россия (мол) - Экранас
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0
0
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Экранас
Лига Европы, 1 раунд
Экранас
1 : 2
10.07.2014
Крузейдерс
Лига Европы, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 1
03.07.2014
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Хафнарфьордур
2 : 1
23.07.2013
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Экранас
0 : 1
16.07.2013
Хафнарфьордур
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
30.08.2012
Экранас
Информация о матче
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