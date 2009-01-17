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Расписание матчей
Партизан Минск - Экранас
Партизан Минск - Экранас: обзор матча 17 января 2009
Партизан Минск
17.01.2009, суббота, 17:00
Кубок Содружества, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Экранас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Партизан Минск - Экранас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Партизан Минск
4 : 3
21.11.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Нафтан
4 : 4
13.11.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Партизан Минск
0 : 1
06.11.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
4 : 0
31.10.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Партизан Минск
0 : 0
23.10.2010
Белшина
Экранас
Лига Европы, 1 раунд
Экранас
1 : 2
10.07.2014
Крузейдерс
Лига Европы, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 1
03.07.2014
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Хафнарфьордур
2 : 1
23.07.2013
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Экранас
0 : 1
16.07.2013
Хафнарфьордур
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
30.08.2012
Экранас
Информация о матче
Стадион:
Манеж "Динамо"
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