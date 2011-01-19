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Расписание матчей
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 19 января 2011
Шахтер
19.01.2011, среда, 20:00
Кубок Содружества, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Динамо К
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Статистика матча Шахтер - Динамо К
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Матчи команд
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