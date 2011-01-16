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Расписание матчей
Экранас - Динамо К
Экранас - Динамо К: обзор матча 16 января 2011
Экранас
16.01.2011, воскресенье, 15:00
Кубок Содружества, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
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Статистика матча Экранас - Динамо К
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0
0
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0
0
Матчи команд
Экранас
Лига Европы, 1 раунд
Экранас
1 : 2
10.07.2014
Крузейдерс
Лига Европы, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 1
03.07.2014
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Хафнарфьордур
2 : 1
23.07.2013
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Экранас
0 : 1
16.07.2013
Хафнарфьордур
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
30.08.2012
Экранас
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
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