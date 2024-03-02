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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Конкарно
Дюнкерк - Конкарно: обзор матча 02 марта 2024
Дюнкерк
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
2 : 2
Завершен
Конкарно
18'
J. Anziani
62'
J. Anziani
35'
К. Диавара
90+7'
Н. Ндомбаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Конкарно
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Н. Ндомбаси
Пас отдал
A. Georgen
90'
+4
Желтая карточка
J. Celestine
Желтая карточка
Г. Курте
90'
+4
Замена
R. Boissier
️️️️
Ж. Гбамен
90'
Замена
A. Ba
️️️️
E. Bardeli
90'
81'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
К. Диавара
81'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
Б. Муазан
81'
Замена
T. Lebeau
️️️️
A. Philiponeau
75'
Замена
A. Urie
️️️️
I. Matondo
ГОЛ! 2:1!
J. Anziani
62'
56'
Желтая карточка
A. Philiponeau
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Диавара
Пас отдал
Б. Муазан
25'
Желтая карточка
I. Matondo
ГОЛ! 1:0!
J. Anziani
Пас отдал
Ж. Гбамен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
92
Айман Маурер
АП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
2
Thibault Sinquin
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
3
Romain Sans
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-3-2-2
30
Коне
4
Лагэ
28
Билинги
15
26
Санганте
5
Гбамен
17
Юссуф
20
18
18
Курте
80
Яссин
4-1-1-5
33
Фоссюрье
3
2
4
26
10
Муазан
30
7
Диавара
15
Барес
45
14
Ба
18
2
2
18
5
Гбамен
10
10
5
Гбамен
45
7
7
45
26
4
4
26
10
Муазан
9
9
10
Муазан
7
Диавара
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Диавара
Остались в запасе
Дюнкерк
Конкарно
40
Люка Лавалле
ВР
92
Айман Маурер
АП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
1
Maxime Pattier
ВР
2
Thibault Sinquin
ЦП
3
Romain Sans
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
92
Айман Маурер
АП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
2
Thibault Sinquin
ЦП
3
Romain Sans
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Дюнкерк - Конкарно
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
1
0
Количество передач
437
595
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
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2025.08.25 16:32
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