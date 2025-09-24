Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Донкастер Роверс
Тоттенхэм - Донкастер Роверс: онлайн-трансляция 24 сентября 2025
Тоттенхэм
24.09.2025, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Донкастер Роверс
Матч
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Донкастер Роверс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Донкастер Роверс
Подробности срыва трансфера игрока «Тоттенхэма» в «Спартак»: «Товарищ майор сказал, что нельзя»
Сегодня, 10:28
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
«Брайтон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44
Вчера, 10:54
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября, 18:58
⚡️ Лига чемпионов. «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику», феерическая ничья «Ювентуса» с «Боруссией» и другие результаты
16 сентября, 23:56
3
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
10 февраля, 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
7 февраля 2019, 01:46
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
26 января 2019, 20:00
1
«Донкастер» расторг контракт с сыном Алекса Фергюсона
5 июня 2018, 06:56
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Все
Тоттенхэм
Донкастер Роверс
Лига чемпионов, 1 тур
Тоттенхэм
1 : 0
16.09.2025
Вильярреал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
0 : 3
13.09.2025
Тоттенхэм
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.09.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 7 тур
Донкастер Роверс
3 : 1
06.09.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
0 : 1
30.08.2025
Борнмут
Лига чемпионов, 1 тур
Тоттенхэм
1 : 0
16.09.2025
Вильярреал
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
0 : 3
13.09.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
0 : 1
30.08.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
0 : 2
23.08.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
16.08.2025
Бернли
Англия. Первая лига, 8 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.09.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 7 тур
Донкастер Роверс
3 : 1
06.09.2025
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 6 тур
Донкастер Роверс
1 : 0
30.08.2025
Ротерхэм
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Аккрингтон Стэнли
0 : 2
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 5 тур
Порт Вейл
0 : 1
23.08.2025
Донкастер Роверс
