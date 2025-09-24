Подробности срыва трансфера игрока «Тоттенхэма» в «Спартак»: «Товарищ майор сказал, что нельзя»

Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа

«Брайтон» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44

Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ

⚡️ Лига чемпионов. «Карабах» сенсационно обыграл «Бенфику», феерическая ничья «Ювентуса» с «Боруссией» и другие результаты