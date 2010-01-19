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Расписание матчей
Рубин - Днепр
Рубин - Днепр: обзор матча 19 января 2010
Рубин
19.01.2010, вторник, 19:00
Кубок Содружества, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
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Статистика матча Рубин - Днепр
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Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
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Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
- : -
21.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Днепр
2 : 3
11.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
СК "Олимпийский"
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