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Расписание матчей
Динамо Загреб - Гамбург
Динамо Загреб - Гамбург: обзор матча 05 декабря 2007
Динамо Загреб
05.12.2007, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа D, 4 тур
0 : 2
Завершен
Гамбург
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Статистика матча Динамо Загреб - Гамбург
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Матчи команд
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