Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом

Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа

Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро

Митрюшкин после четырех пропущенных голов от «Ганзы» провел сухой матч против «Падерборна»

Митрюшкин в дебютном матче за дрезденское «Динамо» пропустил 4 гола за 12 минут