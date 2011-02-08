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Расписание матчей
Динамо Бухарест - Олимпия
Динамо Бухарест - Олимпия: обзор матча 08 февраля 2011
Динамо Бухарест
08.02.2011, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Олимпия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо Бухарест - Олимпия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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2018.02.15 23:09
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19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
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