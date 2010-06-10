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Десна - Крымтеплица: обзор матча 10 июня 2010

Десна
10.06.2010, четверг, 18:00
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Крымтеплица
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Десна - Крымтеплица
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 34 тур
Крымтеплица
1 : 2
08.06.2013
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 31 тур
Звезда К
1 : 1
19.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
1 : 1
07.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 28 тур
Крымтеплица
0 : 3
02.05.2013
Титан
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
4 : 0
27.04.2013
Крымтеплица
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
Новости команд
Все
Десна
Крымтеплица
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»
2017.05.11 16:28
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