Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Шрусбери Таун
Дерби Каунти - Шрусбери Таун: обзор матча 10 февраля 2024
Дерби Каунти
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
54'
М. Берд
87'
А. Пьерр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Шрусбери Таун
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Пьерр
Пас отдал
M. Benning
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Э. Адамс
86'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Р. Ньямб
86'
84'
Желтая карточка
M. Benning
Желтая карточка
Э. Адамс
84'
82'
Желтая карточка
А. Пьерр
80'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Д. Удо
80'
Замена
Т. Перри
️️️️
Т. Бейлисс
74'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Д. Хинчи
74'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
Д. Шипли
Замена
К. Элдер
️️️️
Л. Сибли
73'
Желтая карточка
К. Хурихейн
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Берд
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
54'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Д. Уорд
46'
36'
Желтая карточка
К. Винчестер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Дерби Каунти
13
Скотт Лоач
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
3-1-4-1-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
15
Брэдли
24
Ньямб
18
Берд
38
Адамс
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
23
Уорд
32
Сибли
17
Коллинс
4-2-1-3
20
Мароши
16
Пьерр
20
Винчестер
22
Собовале
22
Данкли
8
Бейлисс
6
Хинчи
26
Шипли
3
5
23
Удо
24
Ньямб
12
Уилсон
12
Уилсон
24
Ньямб
38
Адамс
16
Томпсон
16
Томпсон
38
Адамс
32
Сибли
20
Элдер
20
Элдер
32
Сибли
23
Уорд
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
23
Уорд
6
Хинчи
17
Беннетт
17
Беннетт
6
Хинчи
8
Бейлисс
8
Перри
8
Перри
8
Бейлисс
23
Удо
12
Боумен
12
Боумен
23
Удо
26
Шипли
48
О'Брайен
48
О'Брайен
26
Шипли
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шрусбери Таун
13
Скотт Лоач
ВР
8
Кори Смит
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
13
Скотт Лоач
ВР
8
Кори Смит
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Дерби Каунти - Шрусбери Таун
2
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
15
Офсайды
8
1
Количество передач
388
303
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Шрусбери Таун
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+