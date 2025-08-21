Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Дьер - Рапид
Дьер - Рапид: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Дьер
21.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Рапид
Матч
Статистика матча Дьер - Рапид
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
ЭТО Парк
Новости команд
Все
Дьер
Рапид
«Рапид» – «Дечич»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.58
30 июля, 10:24
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
«Рапид» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
17 апреля, 20:50
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
11 апреля, 00:09
«Юргорден» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025
10 апреля, 20:50
«Дьер» – «Пюник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.10
30 июля, 10:02
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил венгерский «Дьер»
3 июля 2019, 21:09
27
«Рапид» – «Дечич»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.58
30 июля, 10:24
«Рапид» – «Юргорден»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025
17 апреля, 20:50
Лига конференций. «Бетис», «Фиорентина» и «Рапид» выиграли в 1/4 финала
11 апреля, 00:09
«Юргорден» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2025
10 апреля, 20:50
Пары 1/4 финала Лиги конференций
14 марта, 01:39
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Дьер
Рапид
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
МТК
2 : 7
17.08.2025
Дьер
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 0
17.08.2025
Альтах
Лига конференций, 3 раунд
Данди Юнайтед
2 : 2
14.08.2025
Рапид
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
2 : 0
14.08.2025
АИК
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Залаэгерсег
1 : 1
10.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
МТК
2 : 7
17.08.2025
Дьер
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
2 : 0
14.08.2025
АИК
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Залаэгерсег
1 : 1
10.08.2025
Дьер
Лига конференций, 3 раунд
АИК
2 : 1
07.08.2025
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Дьер
1 : 1
03.08.2025
Уйпешт
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 0
17.08.2025
Альтах
Лига конференций, 3 раунд
Данди Юнайтед
2 : 2
14.08.2025
Рапид
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Штурм
1 : 2
10.08.2025
Рапид
Лига конференций, 3 раунд
Рапид
2 : 2
07.08.2025
Данди Юнайтед
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
03.08.2025
Блау-Вайс
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: