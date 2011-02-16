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Расписание матчей
Депортиво Тачира - Сантос
Депортиво Тачира - Сантос: обзор матча 16 февраля 2011
Депортиво Тачира
16.02.2011, среда, 03:45
Кубок Либертадорес, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Депортиво Тачира - Сантос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортес Толима
0 : 1
27.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортиво Тачира
0 : 1
20.02.2026
Депортес Толима
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Депортиво Тачира
1 : 0
11.02.2026
Стронгест
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Стронгест
2 : 1
04.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
1 : 0
29.05.2025
Депортиво Тачира
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
- : -
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
11.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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