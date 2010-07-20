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Расписание матчей
Янг Бойз - Депортиво
Янг Бойз - Депортиво: обзор матча 20 июля 2010
Янг Бойз
20.07.2010, вторник, 21:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Янг Бойз - Депортиво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
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Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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