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Расписание матчей
ЦСКА - Депортиво
ЦСКА - Депортиво: обзор матча 23 октября 2008
ЦСКА
23.10.2008, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, группа H, 1 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво
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Статистика матча ЦСКА - Депортиво
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Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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Испания. Примера, 13 тур
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- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
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07.11.2026
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2 : 1
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16.10.2026
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11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Помощники судьи:
Шмуэль Штейф
Нисан Давиди (оба - Израиль)
Делегат:
Бернд Барутта (Германия)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
13060 из 89318 зрителей (14%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:30 (прямая)
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