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Расписание матчей
Депортиво - Ньюкасл
Депортиво - Ньюкасл: обзор матча 03 августа 2010
Депортиво
03.08.2010, вторник, 23:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Депортиво - Ньюкасл
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0
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0
0
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